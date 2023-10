Südafrika Demonstranten bedrängen niederländisches Königspaar

Das niederländische Königspaar ist bei seinem Staatsbesuch in Südafrika von wütenden Demonstranten bedrängt worden. Nach dem Besuch eines Museums zur Sklaverei-Geschichte in Kapstadt konnten König Willem-Alexander und Königin Máxima nur mit Mühe durch die Menschenmenge zu ihrem Auto gelangen, wie niederländische Medien am Freitag berichteten.