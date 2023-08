Legende „Den letzten Kampf verloren“: Boxwelt trauert um René Weller

„Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren“, schrieb sie auf der gemeinsamen Instagram-Seite. Im Sommer 2021 hatten er und seine Ehefrau seine Demenz öffentlich gemacht. „Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen“, hieß es in dem Beitrag weiter. „Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe“, fügte sie hinzu.