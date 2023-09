Polizei warnt Jugendlicher vermutlich an „Deo-Challenge“ gestorben

Die Polizei Coesfeld rät Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern über die Gefahren von Challenges zu sprechen. Solche Challenges geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Zuletzt mussten nach einer Challenge in Euskirchen mehrere Kinder vom Rettungsdienst behandelt werden, weil sie mit einem extrem scharfen Tortilla Chip in Kontakt gekommen waren.