Michael Piontek aus Siegburg ist tot Der Ballermann trauert um den „heißen Micha“

„Du hast gekämpft und uns bis zum Schluss immer wieder gesagt ‚Ist schon ok bei mir!‘ Doch das war es schon länger nicht“, schreibt dazu Ballermann-Sängerin Anna-Maria in einem emotionalen Post bei Instagram. Tatsächlich hatte er seine Krankheit immer wieder heruntergespielt. Bis er an Pfingsten ins Krankenhaus Son Llatzer in Palma eingeliefert wurde, wo er in der Nacht zu Pfingstmontag schließlich an inneren Blutungen und Organversagen verstarb.