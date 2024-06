Glosse zum Kaffeefilter Der Filter für ein waches Gesicht

Früher, 1908, war das Ganze natürlich noch viel komplizierter. Es brauchte heißes Wasser, Kaffeepulver, eine Tasse und ein Sieb. Nach ganzen fünf Minuten war der Kaffee gemacht. Es war morgens halb zehn in Deutschland und Melitta Bentz war genervt. Obwohl das Pulver mit einem Sieb abgeschüttet wurde, hatte sie immer Reste an den Zähnen kleben. Während in Griechenland noch heute durch den Kaffeesatz in die Zukunft geblickt wird, wollte die Deutsche diesen schwarzen, bitteren Abfall aus ihrer Tasse loswerden. Eine durchlöcherte Konservendose und Löschpapier ihres Sohnes später war der erste Filter geboren – vor genau 116 Jahren.