Karneval Stadt Köln sperrt Zugänge zur Zülpicher Straße

Heute geht in Köln der Karneval wieder los. Die Stadt Köln rechnete bereits seit Längerem mit großem Andrang, da der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Noch vor dem offiziellen Auftakt sperrte die Stadt daher die Zugänge zur Zülpicher Straße, einer beliebten Partymeile. Jecke sollten stattdessen in anderen Stadtteilen feiern. Dies teilte die Stadt am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr mit. Schon in den vergangenen Jahren hatte es bei x-Tausenden auswärtiger Besucher teilweise Probleme mit Gedränge, Alkoholexzessen und Kriminalität gegeben.