Polio Der „Mann mit der Eisernen Lunge“ ist tot

Dem Fernsehsender CBS zufolge erklärte das „Guinness Buch der Rekorde“ Alexander im März 2024 zu dem am längsten lebenden Patienten mit Eiserner Lunge in der Geschichte. Sein Bruder Philip Alexander sagte CBS: „Wenn er keine wirklich starken, positiven Eltern gehabt hätte, hätte er es nie geschafft. Wenn er all die Jahre keine Familie und enge Beziehungen gehabt hätte, hätte er es nie geschafft“.