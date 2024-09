Belugawal Hvaldimir Der vermeintliche Spion, der nach Norwegen flüchtete

Über den Lebensabend von Spionen und Agenten gibt es weitverbreitet romantische Vorstellungen. Schuld daran ist James Bond, jener legendäre Geheimagent des britischen Dienstes MI5, der 2021 aus seinem Cocktail schlürfenden Badelatschen-Dasein auf Jamaika zurückgerufen wurde, um in „Keine Zeit zu sterben“ noch einmal die Welt zu retten. Dabei kann es so gehen wie bei Günter Guillaume, der nach seiner Enttarnung erst in Haft und dann in die DDR zurückmusste. Wir wollen jetzt nicht die naheliegende Frage stellen, was schlimmer war. Fest steht, dass er nie wieder so recht Fuß fasste im normalen Leben. Weit schlimmer ist das Schicksal von Mata Hari, jener legendären niederländischen Tänzerin und Doppelagentin, die 1917 in Frankreich kurzerhand hingerichtet wurde.