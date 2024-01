Bekannt durch Castingshow „Popstars“ Detlef Soost bei „Let's Dance“ - das sorgt für Ärger

Der Choreograf und Castingshow-Experte Detlef Soost hat mit der Teilnahme an dem RTL-Tanzspektakel „Let's Dance“ Kritik ausgelöst. Follower schrieben unter einem Instagram-Post über seine Ankündigung, dass Soost in der Live-Show einen unfairen Vorteil haben könnte. Der 53-jährige ist ausgebildeter Tänzer und Choreograf. Zudem war er viele Jahre Jurymitglied und Coach bei der Castingshow „Popstars“ (RTLzwei und ProSieben, 2000-2015). Die 17. „Let's Dance“-Staffel wird in wenigen Wochen beginnen.