Verkehr : Deutsche Bahn: Erster Wagen von Unfallstelle abtransportiert

Zwei Güterzüge sind in der Nacht zum 17. November kollidiert. Foto: Philipp Schulze/dpa

Leiferde Auf einer wichtigen Bahnstrecke in der Nähe von Leiferde prallen zwei Güterzüge aufeinander, die Bergung gestaltet sich schwierig. Nun gibt es einen ersten Fortschritt.

Die Deutsche Bahn kommt bei der Bergung der verunglückten Güterwaggons in der Nähe von Leiferde in Niedersachsen voran. „Wir konnten bereits einen ersten Wagen von der Unfallstelle abtransportieren und einen weiteren aufrichten“, sagte eine DB-Sprecherin am Sonntag.