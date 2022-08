Vorfall am Bahnhof Fulda : 23-Jähriger hält Zug wegen Pizzabestellung auf

Fulda Es gibt viele Gründe, warum ein Zug Verspätung haben kann. Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich aber nun am Bahnhof Fulda ereignet. Für 23-Jährigen könnte sein Hunger ein teures Nachspiel haben.

Nun macht Not bekanntlich erfinderisch. Wobei im vorliegenden Fall nicht bekannt ist, ob das Bordbistro des ICE tatsächlich geschlossen war. Wie die Bundespolizeiinspektion Kassel mitteilt, hat ein 23-jähriger Bahnreisender für sich und seine vier Begleiter Essen in den Zug bestellt. Berichten zufolge soll es sich um Pizza gehandelt haben.

Zug sammelt 15 Minuten Verspätung ein

In Empfang nehmen wollte der Mann die kulinarischen Klassiker im Bahnhof Fulda. Allerdings können sich nicht nur Züge verspäten, sondern auch Lieferdienste. Vermutlich von Hunger geplagt, blockierte der Mann laut Polizei daher eine Tür des Schnellzugs und verhinderte am vergangenen Sonntag so dessen Weiterfahrt in Richtung München.