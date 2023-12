Glosse zur Deutschen Bahn Alle Fahrten führen nach Hamm (Westf)

Interessanterweise strandete meine Schwester, die zufällig am nächsten Tag in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, an exakt der gleichen Stelle. Dass Züge auf der Strecke Bonn – Berlin regelmäßig in Hamm endeten, sei doch bekannt, warf mein Vater im Familien-Chat ein. Allerdings gibt es in Hamm außer einer Dönerbude nichts in unmittelbarer Bahnhofsnähe, das nach 22 Uhr noch geöffnet hätte – nur sechs zugige Bahnsteige. Warum, frage ich mich, lässt die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste immer ausgerechnet an so unwirtlichen Bahnhöfen stranden?