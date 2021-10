Kriminalität : Deutsche im mexikanischem Touristenort Tulum erschossen

Tulum Verfeindete Banden liefern sich in dem malerischen Badeort an der Karibikküste eine wilde Schießerei. Die Kugeln treffen auch Unbeteiligte auf der Terrasse einer Bar. Unter den Opfern sind mehrere Deutsche.

Auch eine Inderin kam bei dem Feuergefecht in der Bar „La Malquerida“ ums Leben, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Zwei Männer aus Deutschland und eine Frau aus den Niederlanden wurden demnach verletzt.

Die Behörden nahmen Kontakt mit den entsprechenden Konsulaten auf, wie die Generalstaatsanwaltschaft weiter mitteilte. Eines der Opfer sei vor Ort gestorben, die zweite Frau starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Polizei habe eine Untersuchung und die Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Ein Täter sei später verletzt in einem Krankenhaus entdeckt worden.

Bei dem indischen Opfer handelte es sich um eine Reise-Bloggerin, die im US-Bundesstaat Kalifornien lebte. Sie hatte zuletzt Fotos und Videos aus Bars und Hotel in Tulum in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Tulum südlich von Cancún ist ein beliebtes Urlaubsziel an der Karibikküste. Schöne Strände, archäologische Stätten und Partys locken Touristen aus der ganzen Welt an. Allerdings kommt es immer wieder zu Gewalttaten in Verbindung mit dem Drogenhandel. Zudem sind in der Region verschiedene Kartelle in Schutzgelderpressung verwickelt.