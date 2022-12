Verdacht auf versuchten Totschlag : Deutscher Radfahrer auf Mallorca von Auto gerammt

Palma Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ist auf Mallorca eskaliert. Der 21-jährige Spanier fuhr den Deutschen schließlich mit seinem Wagen an.

Ein Autofahrer auf Mallorca hat nach einem Streit einen deutschen Fahrradfahrer absichtlich umgefahren und ist wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag festgenommen worden. Der Deutsche habe sich einen Finger gebrochen und Abschürfungen erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. Woher der Deutsche samt Familie stammte, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche war am Weihnachtstag mit seiner Frau und zwei minderjährigen Kindern in dem Ort Cala Ratjada im Osten der Insel mit Fahrrädern unterwegs, als die Gruppe von dem Autofahrer sehr schnell überholt wurde, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Deutsche habe den 21-jährigen Spanier verfolgt und zur Rede gestellt. Der habe ihn daraufhin mit seinem Auto gerammt und sei anschließend mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Der Deutsche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf versuchten Totschlag steht in Spanien eine Gefängnisstrafe von zweieinhalb bis zu zehn Jahren. Da Strafen von über zwei Jahren in Spanien in der Regel nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, droht dem Spanier bei einer Verurteilung wohl Gefängnis.