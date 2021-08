19-Jähriger litt an Herzfehler : Deutscher Urlauber stirbt bei Badeausflug auf Mallorca

19-Jähriger litt an Herzfehler

An der Playa de Muro kam der deutsche Urlauber ums Leben. Foto: dpa/John-Patrick Morarescu

Ein deutscher Urlauber ist am Samstagabend auf Mallorca gestorben. Der 19-Jährige litt offenbar an einem angeborenen Herzfehler. Rettungsschwimmer und Sanitäter hatten noch versucht, ihn wiederzubeleben.

Ein 19 Jahre alter Urlauber, der offenbar an einem angeborenen Herzfehler litt, ist am Samstagabend auf Mallorca an einem beliebten Strand im Norden der Insel gestorben.