Aktuelle Fallzahlen des RKI : Deutschland: Mehr als 300.000 Corona-Fälle seit dem Frühjahr

Berlin Die Zahl der bekanntgewordenen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie hat die 300.000 überschritten. Mehr als 9500 Menschen haben im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 ihr Leben verloren.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI 1382 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.