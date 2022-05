Dating-Show bei RTL : Sharon Battiste aus Köln ist die neue Bachelorette

Bonn Ab Mitte Juni werden bei RTL wieder Rosen verteilt, wenn die neue Bachelorette-Staffel startet. In der Hauptrolle ist Sharon Battiste aus Köln zu sehen. Wir stellen die 30-Jährige vor und geben alle Infos zur Show.

Ende März hat Bachelor Dominik Stuckmann seine letzte Rose in der RTL-Kuppelshow verteilt, ab Mitte Juni sucht nun wieder eine Frau nach ihrem Traummann. Sharon Battiste aus Köln ist die neue Bachelorette, wie RTL mitteilte. Die neue Staffel der Erfolgsshow, die in Thailand gedreht wurde und in der 20 Männer um die Gunst der Bachelorette buhlen, startet am Mittwoch, 15. Juni.