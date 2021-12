Neuheiten : Diese Spiele lohnen sich für den Silvesterabend

Düsseldorf Wer zu Silvester im pandemiebedingt kleinen Kreis gute Laune verbreiten und Spaß haben will, kann zu Karten-, Würfel- oder Brettspiel greifen. Wir geben einen Überblick über die Neuheiten – und wünschen schöne Party-Partien.

Für Kommunikative Welche Farbe hat Gestank? Was für die zehnjährige Tochter sonnenklar sein mag, nämlich Grün, stößt bei den Eltern auf Unverständnis. Wieso Grün? Und genau das ist es, was das Spiel „Color Code“ ein ums andere Mal erzeugt: Erstaunen und eine Diskussion darüber, warum Farbe X und nicht Farbe Y mit einem bestimmten Wort verbunden wurde. Und welch’ eine Freude, wenn derjenige, der als aktiver Spieler zuerst und geheim den vorgegebenen Begriffen je eine Farbe zugeordnet hat, genau gleich tickt wie die Mitspieler, die gemeinsam als Team über die passenden Zuordnungen beraten. Fazit: Das Spiel ist schnell erklärt, reizt zu immer neuen Partien und dazu, die Blankokarten mit eigenen Wortideen zu bestücken. Klasse!

Für Risikofreudige Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Dann nämlich wird „Family Inc.“ richtig lustig, fies und spannend. Was passiert, lässt sich schnell erklären: Wer dran ist, darf sich beliebig viele verdeckte Zahlen-Chips nehmen. Allerdings gilt es, alle Chips wieder abzugeben, wenn sich Zahlen doppeln. Spieler, die freiwillig aufhören, dürfen gesammelte Chips – etwa eine Fünf und eine Neun – vor sich hinlegen. Auf dem Spielplan die Summe dieser Zahlen vorwärts zu rücken, wird aber erst möglich, wenn man wieder dran ist. Sammelt jedoch zuvor ein Mitspieler ebenfalls die Fünf und die Neun, wandern die zur Wertung bereitgelegten Chips an ihn, und man geht leer aus. Wie gemein! Fazit: ein Spiel für Zocker – riskant und nervenaufreibend.

Für Bluffer Wer ist der Käsedieb? Das herauszufinden, ist Aufgabe der Mitspieler, die sie in dem gleichnamigen Spiel zu bewerkstelligen haben. Gleich zu Beginn der Partie sichtet jeder Spieler zwei Dinge geheim: seine Rollenkarte und sein Würfelergebnis. Nun schließen alle Spieler die Augen, wobei einzelne Spieler – je nach Würfelergebnis – zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz die Augen öffnen und eventuell auch etwas tun dürfen. Was genau geschehen kann, wird in der Anleitung gut erklärt und auch der Moderator – einer der Spieler – hilft weiter. Klar ist: Am Ende der Runde öffnen alle die Augen – und der Käse in der Tischmitte ist weg. Wird es den Spielern gelingen, den Dieb zu entlarven? Wer blufft am besten und gibt es sogar Geheimbünde? Fazit: originell und prickelnd!