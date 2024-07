Schäden durch den Klimawandel Die Crux mit dem tauenden Permafrost

In den Alpen verursachen extreme Starkregen wieder einmal Millionenschäden. Zudem gibt es mit dem auftauenden Dauerfrost eine weitere Bedrohung, wie sie bereits in der Arktis wütet. In der Schweiz fragt man sich: Wie viel Rettung macht volkswirtschaftlich noch Sinn?

07.07.2024 , 19:00 Uhr

Der Wiederaufbau von Saas-Grund im Oberwallis wird viele Monate dauern und möglicherweise 100 Millionen Schweizer Franken kosten. Ohne Staatshilfe wird es nicht gehen. Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Von Wolfgang Wiedlich