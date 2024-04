Ernährung Die, der, das, mit oder ohne? Nutella wird 60

In den ersten Jahren hieß dies noch „Supercrema“. Der Durchbruch kam aber erst mit der erzwungenen Umbenennung in den 1960ern, weil in Italien seither nichts mehr mit dem Prädikat Super verkauft werden darf: Nut- steht für Nuss, -ella ist eine der klassischen italienischen Endungen. Die Witwe Maria Franca Ferrero verriet der Zeitung „Corriere della Sera“ am Freitag übrigens, dass der Name in Frankfurt am Main erfunden wurde. Ihrem Mann sei das damals im Hotel beim Warten auf ein Geschäftsessen eingefallen. Er habe sofort gesagt. „Das ist der Name eines Produkts, das in der ganzen Welt laufen wird.“