Glosse zu teuren Krabbenbrötchen Die Krabbe macht sich rar

So ein Krabbenbrötchen ist eine delikate Angelegenheit. Die schlüpfrigen Tierchen neigen ja dazu, beim Verzehr eigene Wege jenseits der Brötchenhälften zu gehen. Was dieser Tage nicht nur ärgerlich wegen entgangenen kulinarischen Genusses ist, sondern einen echten Wertverlust darstellt. Krabben sind so teuer geworden, dass sich Fragen aufdrängen. Werden die Nordseekrabben, die eigentlich Garnelen sind, jetzt im Salzwasserpool auf Kreuzfahrtschiffen zum Pulen nach Marokko geschippert? Legen dort neuerdings Chirurgen Hand an die Schalen, um die Krebstiere mundgerecht zu entkleiden? Oder sitzen da am Ende der Verwertungskette kurz vor dem Verbraucher Experten für die Zubereitung ebenso wie für die Gewinnmaximierung?