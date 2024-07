Fans, Partys, Präzisionsarbeit und Livestream Die letzte Reise von U-Boot U17

Speyer/Sinsheim · Auf dem Fluss und an Land bewegt sich das U-Boot U17 in Richtung Technik Museum Sinsheim. Auf seiner letzten Reise wird der 350 Tonnen schwere Augenfang von zahlreichen Fans bestaunt und mit Partys empfangen. In den Innenstädten ist besondere Präzision gefragt.

18.07.2024 , 17:00 Uhr

Link zur Paywall U17 zwischen Ufern, Häusern und tobenden Fans 62 Bilder Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer

Von Emre Koc