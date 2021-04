Kurioser Namensvorschlag : „Die Partei“ wollte einen „Unser-Omma-ihr-Platz“ in Dortmund

„Die Partei“ wollte einen „Unser-Omma-ihr-Platz“ in Dortmund

Mit einer Platzbenennung wollte „Die Partei“ in Dortmund alle Omas ehren. Grafik: General-Anzeiger Foto: ga

Dortmund/Bonn Um die Benennung von Straßen und Plätzen gibt es nicht selten Diskussionen. In Dortmund hatte „Die Partei“ nun einen kuriosen Vorschlag, mit durchaus guter Begründung.

Der „Alle-mal-malen-Mann“ Jan Loh hat kürzlich einen bekommen, Paul von Hindenburg soll seinen nach dem Willen einiger Menschen verlieren. Gemeint ist jeweils ein nach der Person benannter Platz in Bonn. Beides – die Benennung sowie die eventuelle Umbenennung – sorgt für lebhafte Diskussionen in der Stadtgesellschaft, wie es bei so manchem Namensvorschlag für eine Straße, Gasse, Allee oder einen Platz der Fall ist.