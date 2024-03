TV-Event „Die Passion“ „Unser neues Jerusalem“: RTL lässt Jesus in Kassel auferstehen

Nun also die zweite deutsche Aufführung, in der der uralte Stoff mit Bildern aus einer deutschen Stadt im Hier und Jetzt illustriert wurde. Jesus etwa kam grundsolide mit der Deutschen Bahn in Kassel an - „pünktlich“, wie Jaenicke betonte, was zum größten Lacher des Abends im Publikum führte. Einige Jünger brausten derweil auf E-Scootern heran. Für das letzte Abendmahl orderte der Heiland dann italienische Kost - fünf Ciabatta-Brote und zwei Pizzen. Belag: Frutti di Mare. Als stummer Zeuge verfolgte wie schon 2022 Ex-Fußballmanager Reiner Calmund in einer Gast-Rolle die Bestellung des Erlösers. Reality-TV-Veteranin Jenny Elvers spielte eine blinde Frau, die von Jesus das Augenlicht zurückbekam. Lange Gewänder, Staub und Sandalen wie in Bibel-Filmen suchte man vergebens.