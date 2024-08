Glosse zu diebischen Vögeln Die Pommes-Möwe erobert Deutschlands Küsten

Es gibt Lücken, die sich erst offenbaren, wenn sie geschlossen werden. Reporter des „Tagesspiegel“ entdeckten und benannten jetzt die Pommes-Möwe als neue Spezies an den Küsten unseres Landes. Sie bevölkert bevorzugt Badeorte, an denen unbedarfte und tiefenentspannte Binnenländer Fast Food in der Hand halten. Die Möwen haben sich darauf spezialisiert, mit einem kühnen Flugmanöver die kalorienreiche Kost an sich zu bringen. Schluss also mit Silber-, Lach- oder Seemöwe. Die Evolution schlägt einen neuen Weg ein. Es lebe die Pommes-Möwe.