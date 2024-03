“Lonely Planet“-Ramking 2024 Das sind die schönsten Strände in Europa

Alle vorgestellten Strände hat das „Time-Out“-Magazine zur besseren Übersicht kurz aufgelistet. In den Top-100 befinden sich auch 30 Strände in Europa. Sogar ein deutscher Strand hat es ins Ranking geschafft: Nicht überraschend der bekannte Strand der Nordseeinsel Sylt. Auf mehreren Kilometern kommen hier sowohl klassische Strandtouristen, als auch Wanderfreunde am wilden Naturstrand auf ihre Kosten.