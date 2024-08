Neue Serie bei RTL+ Niederländische Liebe: So verliebten sich Máxima und Willem-Alexander

Willem-Alexander wird zunächst als Schnösel gezeichnet, der bei einer Feier in Sevilla im Sommeranzug arrogant herumprostet, aber sofort zu schmilzen beginnt, als ihm Máxima vorgestellt wird. Die wiederum tritt in der Serie als Bankerin und Queen of New York auf. Motto: work hard, play hard. Willem-Alexander bleibt nach der Erstverzauberung am Ball, wie man eben am Ball bleibt, wenn Amsterdam und New York bloß ein Überschall-Flug mit der Concorde trennt. Er ruft sie in ihrem Apartment an, er sagt, er sei gleich da, und sie glaubt das natürlich nicht, aber dann klingelt es an ihrer Tür, und er steht da mit einem Strauß Rosen und entschuldigt sich, dass es keine holländischen Tulpen seien. Spätestens da schmilzt auch sie und es wird wirklich körperlich. Aber so, dass man ahnt, wie sich die Produzenten um besonders ästhetische Schlüpfrigkeit bemüht haben: gebrochenes Sonnenlicht, Beige und Vanille. Etcetera.