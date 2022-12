Schwerer Diebstahl : 800 Kilo Stahlkugel mit Gin aus dem Bodensee verschwunden

Romanshorn Ein Cateringservice vom Bodensee ist von einem - im wahrsten Sinne des Wortes - schweren Diebstahl betroffen. Eine im See gelagerte Edelstahlkugel von etwa 800 Kilo ist verschwunden.

Im Bodensee ist eine rund 800 Kilogramm schwere Kugel voller Gin abhanden gekommen. Die Besitzer, ein Schweizer Unternehmen für Catering, Eventmanagement und eigene Produkte wie Gin und Saucen aus Romanshorn am Südufer des Sees, geht davon aus, dass die Edelstahlkugel gestohlen wurde. „Es ist für uns unfassbar, dass so etwas passiert und es so dreiste Menschen gibt, die so etwas tun“, schrieb die Fishgroup GmbH auf ihrer Webseite. Sie hat Anzeige erstattet. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte den Eingang. Nach Angaben eines Sprechers waren Polizeitaucher bereits vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen.