Ruppichteroth dagegen eine Metropole : Deutschlands kleinste Gemeinde liegt in der Eifel

Ausbruch ist irgendwann Realität : Vulkane brodeln unter den Touristen in der Eifel Immer wieder rumpelt es in den Tiefen der Eifelkruste, aber meist ohne Schäden an der Erdoberfläche. Das wird noch lange so bleiben, vermuten Wissenschaftler. Sicher ist aber auch: Ein vulkanisches Horrorszenario, wie es ein RTL-Katastrophenfilm vor zwölf Jahren zeigte, wird einmal Wirklichkeit werden.