Süßigkeiten-Nostalgie Diese Kult-Snacks versüßten unsere Kindheit

Süß und gleichzeitig so sauer, dass sich alles im Mund zusammenzieht, dazu prickelt es auf der Zunge und gerne auch in der Nase, es schmeckt recht künstlich nach Waldmeister, Zitrone, Orange oder Himbeere - so lässt sich das typische Ahoj-Brause-Erlebnis beschreiben. Von der Marke gibt es mittlerweile alles vom Bonbon bis zur Limonade, was fast seltsam anmutet, denn getrunken hat man das typische Brausepulver aus der kleinen Papiertüte eigentlich nie. Stattdessen wurde es wahlweise mit dem Finger aufgenommen oder, für die ganz Harten, gleich komplett in den Mund geschüttet. Das wird inzwischen wohl kaum noch so gemacht - schade eigentlich.