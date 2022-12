Konzert auch in NRW : Dieter Bohlen kündigt Abschiedstour mit Pietro Lombardi an

Schlagerfestival „Lieblingslieder“ in der Rheinaue : Dieter Bohlen feiert in Bonn sein Bühnen-Comeback mit Feuerwerk Beim Festival „Lieblingslieder“ in der Rheinaue standen am Samstag unter anderem Vanessa Mai, Beatrice Egli und Ross Antony auf der Bühne. Am Abend feierte Dieter Bohlen sein Bühnen-Comeback. Wir haben die Bilder zum Event.