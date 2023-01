Theater : Dieter Hallervorden: „Untätigkeit macht alt“

Dessau-Roßlau Im September ist er 87 Jahre alt geworden - und gerade erst hat sich Dieter Hallervorden wieder in ein neues Abenteuer gestürzt. Ein paar besondere Tipps hat der Unruheständler auch noch auf Lager.

Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden (87) ist zufrieden mit der ersten Spielzeit in seinem Theater in Dessau in Sachsen-Anhalt. Rund 16.250 Menschen haben den Angaben zufolge das „Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche“ von September bis Ende Dezember 2022 besucht. Das Theater sei gerade mal vier Monate alt.