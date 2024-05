Filmmusik Disney-Songwriter Richard Sherman gestorben

Zusammen mit seinem 2012 gestorbenen älteren Bruder Robert schrieb Richard Sherman Hunderte Lieder für Dutzende Kino- und Fernsehfilme. In Deutschland bekannt wurden vor allem die Songs aus dem „Dschungelbuch“ - etwa „I Wanna Be Like You“, das auch auf Deutsch unter dem Titel „Ich wär' so gern wie du“ erschien.