Verschmutzung : DNA-Test gegen Hundehaufen - Gemeinde will Problem angehen

DNA-Test gegen Hundehaufen - Gemeinde will Problem angehen

In der Eifel-Gemeinde Weilerswist ärgert man sich über stinkende Haufen. Foto: Martin Gerten/dpa

Weilerswist Der Ärger über Hundehaufen ist groß. In der Gemeinde Weilerswist sinnt die Bürgermeisterin auf Abhilfe. Sie fragt sich, ob es nicht einen DNA-Test geben kann, um über die Hunde die Halter zu finden.

Mit einer DNA-Analyse will die Gemeinde Weilerswist im Westen von Bonn ein stinkendes Problem angehen: Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst will etwas gegen den Hundekot auf Straßen und in Grünanlagen unternehmen.