Justiz Doch noch ein Schuldspruch für Amanda Knox

Die Amerikanerin selbst hat ihre Erlebnisse bereits in einem Buch („Zeit, gehört zu werden“) verarbeitet. In der Netflix-Dokumentation „Amanda Knox“ kam sie ebenfalls ausführlich zu Wort. Derzeit arbeitet sie an einer weiteren Serie, in der sie sich nochmals mit dem eigenen Fall befassen will. Ausführende Produzentin ist Monica Lewinsky, die durch eine Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton in den 1990er Jahren weltweit in die Schlagzeilen geraten war.