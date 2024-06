Weltberühmte Comic-Ente Alles Gute zum 90. Geburtstag, Donald Duck!

So einen Jubilar findet man nicht alle Tage – trotz seiner bald 90 Jahre jugendlich geblieben, agil, schlagfertig, nahezu faltenlos. In Schweden nennt man ihn Kalle Anka, in Dänemark Anders And, in Finnland Aku Ankka und in Norwegen, wie bei uns, Donald Duck. Ein Phänomen, auch wissenschaftlich gesehen.