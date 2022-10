Unfall : Doppeldeckerbus rammt Brücke in Berlin - mehrere Verletzte

Doppeldeckerbus rammt Brücke in Berlin - mehrere Verletzte

Berlin Ein Doppeldeckerbus ist in Berlin-Steglitz gegen eine Brücke gefahren und stark beschädigt worden. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Ein Doppeldeckerbus ist am späten Donnerstagabend in Berlin gegen eine Brücke gefahren und darunter stecken geblieben. Nach ersten Erkenntnissen gebe es vier Verletzte, darunter seien zwei Schwerverletzte, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.