Prozess : Doppelmord von Mistelbach: Urteil erwartet

Bayreuth Drei Monate ist hinter verschlossenen Türen der Doppelmord von Mistelbach verhandelt worden. Vor Gericht stehen der Freund der Tochter und das Mädchen selbst. Das Urteil wird nun erwartet.

Vor etwa einem Jahr hatte die Polizei in einem Dorf bei Bayreuth zwei Leichen entdeckt: Ein Ärzte-Ehepaar war in seinem Schlafzimmer erstochen worden. Nun wird in dem Fall ein Urteil erwartet - angeklagt sind der Freund der ältesten Tochter und das Mädchen selbst.