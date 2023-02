Kriminalität : Dortmund: Großeinsatz an Schule, ein Schüler verletzt

Dortmund: Großeinsatz an Schule, ein Schüler verletzt

Polizei vor dem Berufskolleg in Dortmund. Foto: Markus Wüllner/news4 Video-Line/dpa

Dortmund An einem Berufskolleg in Dortmund gibt es einen großen Polizeieinsatz, ein Schüler soll verletzt worden sein. Es gibt eine Festnahme - und einen Flüchtigen.

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz an ein Dortmunder Berufskolleg ausgerückt, an dem ein Schüler bei einem Angriff verletzt worden ist. Ein Täter sei festgenommen worden, ein weiterer auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin.