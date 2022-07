Dortmund : Mann sucht auf Flucht vor der Polizei Schutz bei der Polizei

Dortmund Die Polizei wollte in Dortmund einen 20-Jährigen stoppen, der auf einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren ist. Der junge Mann versteckte sich auf der Flucht. Doch gut gewählt was das nicht.

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Dortmund ausgerechnet in der Einfahrt der Polizeiwache verstecken wollen. Der 20-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren. Eine Polizeistreife hatte ihn beobachtet und nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf.