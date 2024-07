Einsatz in 45 Metern Höhe Feuerwehr holt Mann in Unterwäsche aus Kranhäuschen

Ein kurioser Einsatz rief in Dortmund Polizei und Feuerwehr auf den Plan. In der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr meldeten Passanten, dass ein Mann im Führerhaus eines Baukrans säße, gab die Polizei an. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 54-jährigen Mann aus Schwerte, der stark alkoholisiert und nur mit einer Unterhose bekleidet in der Kabine saß. Gegenüber den Beamten soll er angegeben haben, dass er der Kranführer der abgesperrten Baustelle sei.