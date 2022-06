Vorfall auf Weide in Dortmund : Unbekannte erdrosseln Schafbock auf Weide mit Seil

Dortmund Unbekannte sind über den Elektrozaun einer Weide in Dortmund geklettert und haben ein dort stehendes Schaf erst gequält und dann erdrosselt. Andere Tiere wurden nicht verletzt. Die Gründe sind völlig unklar.

Unbekannte haben in Dortmund einen Schafbock auf der Weide erdrosselt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gelangten die Täter am Mittwoch über einen Elektrozaun auf die Weide des Bocks, wo sie das an einem Baum angeleinte Tier losbanden und dann an einem Unterstand wahrscheinlich mit einem Seil erdrosselten.