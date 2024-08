Kriminalität Drei Kinder bei Brand in England gestorben - Mordverdacht

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu dem Haus in der nordenglischen Stadt Bradford gerufen. „Tragischerweise wurde eine 29-jährige Frau am Brandort für tot erklärt“, teilte die Polizei mit. „Drei Kinder - zwei Mädchen im Alter von neun und einem Jahr und ein fünfjähriger Junge - wurden ins Krankenhaus gebracht. Leider sind alle drei an den Verletzungen gestorben, die sie bei dem Brand erlitten hatten.“