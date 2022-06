Niedersachsen : Drei Tote auf Grundstücken - offenbar Nachbarschaftsstreit

Bienenbüttel Schock im niedersächsischen Bienenbüttel: Anwohner hören Schüsse und Schreie in einem Wohngebiet. Die Polizei findet drei Tote. Ist eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn eskaliert?

In dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, hätten Anwohner am Mittag mehrere Schussgeräusche und Schreie gehört und die Polizei informiert, hieß es in der Mitteilung vom Abend. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften habe den Bereich weiträumig abgesperrt. Im Außenbereich eines Grundstücks sei dann eine leblose Person entdeckt worden.