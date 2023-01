Baden-Württemberg : Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind in Reutlingen im Einsatz. Foto: --/tv7news.de/dpa

Reutlingen Dramatische Szenen in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen: Ein Brand bricht aus. Mehrere Menschen sterben.

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte. Der Feuerwehreinsatz laufe noch, der Brand sei aber gelöscht.