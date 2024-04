Unglück Drei Tote bei Lawinenabgang in Österreich

Bei einem Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen in Österreich sind drei Wintersportler aus den Niederlanden ums Leben gekommen. Dies teilte die Bergrettung der Nachrichtenagentur APA mit. Eine weitere verschüttete Personen war bis zum Donnerstagnachmittag geborgen und mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Niemand wurde mehr unter den Schneemassen vermutet.