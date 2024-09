Notfälle Dresden entgeht bei Brückeneinsturz knapp einer Katastrophe

Nur knapp ist Dresden beim teilweisen Einsturz der Carolabrücke einer Katastrophe entgangen. Ein etwa 100 Meter langes Stück, über das Straßenbahngleise sowie ein Fuß- und Radweg führten, stürzte mitten in der Nacht in die Elbe. Ein weiterer Abschnitt ist einsturzgefährdet. Zum Glück wurde niemand verletzt oder gar getötet. Die Polizei sieht keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung - sie geht von einem Unglück aus.Als Holger Kalbe, Verantwortlicher für die Sicherheit aller Brücken in Dresden, am Morgen vor die Presse tritt, wirkt er sichtlich erschüttert. „Glauben Sie mir, das ist ein Morgen, den wollen Sie nie erleben“, sagte der Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke bei der Stadt Dresden.