TV-Show : Drew Barrymore spricht übers Dating und Alleinsein

Los Angeles In ihrer TV-Show geht es seit jeher um Liebe und Beziehungen. Sie selbst sorge sich, fast „zu gut im Alleinsein“ zu sein, gesteht Drew Barrymore. Und hat jetzt Konsequenzen gezogen.

US-Schauspielerin Drew Barrymore hat nach eigenen Worten wieder angefangen, auf Dates zu gehen. „Weil es schon so viele Jahre her war, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich zu gut im Alleinsein bin“, sagte die 47-Jährige in einer neuen Folge ihrer „Drew Barrymore Show“, die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde.