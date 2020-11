Geburtenstatistik : Mehr Zwillinge und Drillinge in NRW geboren

Mehr Zwillinge und Drillinge in NRW geboren

Düsseldorf Kinderglück im Doppelpack oder auch gleich dreifach. In Nordrhein-Westfalen sind 2019 besonders viele Zwillinge und Drillinge zur Welt gekommen.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr mehr Zwillinge und Drillinge auf die Welt gekommen als im Vorjahr. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. 3199 Zwillings- und 76 Drillingsgeburten wurden gezählt. Im Jahr 2018 waren es 3170 Zwillings- und 58 Drillingsgeburten.