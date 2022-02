Bayern : Drogen im Champagner - Ermittlungen nach Todesfall

Die Untersuchungen laufen. Noch ist unklar, wie die Droge in den Champagner kam. Foto: Armin Weigel/dpa

Update Weiden Mehrere Menschen feiern in einem Restaurant in der Oberpfalz, Champagner fließt. Plötzlich brechen die Gäste zusammen, einer stirbt.

Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der Oberpfalz steht fest: In einer Flasche Champagner hat sich die Droge Ecstasy befunden - und zwar „in erheblicher Konzentration“, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer sagte.